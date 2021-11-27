Baykar'ın İHA ve SİHA'ların yapımında görevli mühendis Tarık Kesekçi feci bir trafik kazasında vefat etti
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi. Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirlendi. Haberin detayları...
Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın İstanbul'dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.