Tarık Kesekçi neden öldü? Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşında, nereli?

BAYKAR'da uçak mühendisliği yapan Tarık Kesekçi elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalışan Kesekçi'nin ölüm haberi gelir gelmez Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Kesekçi neden öldü? soruları gündeme geldi. İşte cevapları...
TARIK KESEKÇİ NEDEN ÖLDÜ?
İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Muratcan Kaya ile birlikte Yusuf Taha Göktaş, A. Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi hayatını kaybetti.
TARIK KESEKÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin Nevşehirli olduğu öğrenildi. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yapıyordu. Ayrıca Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol almıştı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.