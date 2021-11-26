TÜRKİYE-EİT İLİŞKİLERİ

Türkiye, Pakistan ve İran'la EİT'in üç kurucu üyesi statüsünde. Genel olarak ticari ve ekonomik temelli bir organizasyon olarak tanımlanabilecek EİT, Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşıyor.

Teşkilatın çeşitli alanlardaki faaliyetleri, ilgili Türk kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilirken; Türkiye, önemli rol üstlendiği EİT'nin 1993'te 2'nci, 2002'de 7'nci ve 2010'da 10'uncu zirvesine ev sahipliği yaptı.

Sekretaryası İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'da ulunan EİT'nin genel sekreterliğini Hadi Soleimanpour yürütüyor.