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    • 27.11.2021 20:47
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    Koronavirüs tablosu 27 Kasım 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nu (omicron) varyantı açıklaması...

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "ündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    NU (OMİCRON) VARYANTINA RASTLANDI MI?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

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    23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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        20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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                Haberler Güncel Koronavirüs tablosu 27 Kasım 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nu (omicron) varyantı açıklaması...
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