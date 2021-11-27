Koronavirüs tablosu 27 Kasım 2021! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nu (omicron) varyantı açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

NU (OMİCRON) VARYANTINA RASTLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



