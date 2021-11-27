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    • 27.11.2021 18:41
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Meral Akşener'e yanıt: Üzerinden siyaset yaptığınız konu...

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin Türkiye'yi ilişlin paylaşımını alıntılayıp 'Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek?' şeklindeki iddialarına yanıt verdi. Koca, "Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bari sağlık konusunda siyaset yapma

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin Türkiye'yi ilişlin paylaşımını alıntılayıp 'Avrupa'nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek?' şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

    Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile telefonda görüştü.

    "TÜRKİYE KÜRESEL BİR DAYANIŞMA GÖSTERDİ"
    Bu görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kluge, şunları kaydetti:

    "Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler."

    "10 MİLYON DOZ AŞI HİBE EDECEĞİZ"
    Bakan Koca ise Kluge'nin bu paylaşımına Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        AKŞENER ALGI YAPTI
        Yapılan paylaşımların ardıdan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kluge'nin paylaşımı alıntılayıp "Sayın Bakan Fahrettin Koca, Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!" şeklinde bir tweet atarak algı yaptı.

        SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AKŞENER'E YANIT

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meral Akşener'e yanıt verdi. Koca, "Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı." ifadeleriyle Akşener'in algısını çürüttü.

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