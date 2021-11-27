CHP'li İBB yasal onaylara rağmen cami yapımını durdurdu

Neticede projenin onay görebilmesi kanalı, altyapısı gibi teknik işlerde onay gerekiyordu. Gerek Eyüpsultan Belediyesi'nden gerekse ilgili tüm kurumlardan onaylar alındı. Bu cami inşaatı başladıktan sonra İBB yönetimine şikayet gidiyor. Çok eskiden arsanın bir noktasından 10-15 santim çapında bir kanal borusu geçmiş. En sonunda bu caminin yapını durdurmak için İSKİ'ye bakıyorlar. İSKİ'den de onaylı bu iş. Ama büyükşehir belediyesi bu küçük kanal borusunu gerekçe göstererek 'burası dere yatağı sayılır bu bina yapılmaması lazım' diyor. Hatta photoshopla caminin yapılmış bodrum katını bir dere içinde gösteriyorlar. Süreç içerisinde bu görsellerin sahte olduğu ortaya çıktı. Ancak neticede kendi iddialarını güçlendirdi. Sonuç olarak 'Biz bunu durduruyoruz' dediler ve zabıta gücüyle durdurdular" dedi.