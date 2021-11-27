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    • 28.11.2021 09:34
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    • 28.11.2021 09:34
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    Müslüme'nin dedesi öldürüldü mü? Hasan Yağal öldü mü? Müslüme'yi kim öldürdü, dedesi mi?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından babası, annesi başta olmak üzere 9 aile üyesi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Hasan Yağal tutuklandı. Tutuklanan Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme Yağal'ın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Dede Hasan Yağal'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi Peki, Müslüme'yi kim öldürdü? Müslüme'nin dedesi öldürüldü mü? Hasan Yağal öldü mü? İşte detaylar...

    Müslüme’nin dedesi öldürüldü mü?

    Türkiye 3 yaşındaki Müslüme'ye ağlıyor. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün jandarma ekipleri dedesi ve aile üyelerinin yer aldığı 9 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Yağal tutuklandı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından "Müslüme'yi kim öldürdü?" sorusu sıkça akıllara geldi. Peki, Müslüme'yi kim öldürdü? Müslüme'nin dedesi öldürüldü mü? Hasan Yağal öldü mü? İşte haberin detayı...

    DNA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

    Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.

    Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

    HASAN YAĞAL NEDEN TUTUKLANDI?

    Hasan Yağal'ın Müslüme'nin ölümünde bir dahli olup olmadığına dair bir bilgi şu ana kadar ortaya çıkmazken, dedenin çelişkili ifadeleri, iğrenç olayların içinde yer alması nedeniyle tutuklu tutulduğu değerlendiriliyor.

    HASAN YAĞAL DNA SORUSUNA YANIT VERDİ

    Hürriyet'in haberine göre; Dede Hasan Yağal'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

    MÜSLÜME'NİN TUTUKLANAN DEDESİ, DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEMİŞ

    MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

    Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da, Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme Yağal'ın cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

    DEDE TUTUKLANDI

    Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 aile üyesi, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 aile üyesi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    DRONLA ARAMALARI TAKİP ETMİŞ

    Müslüme'nin cinayet şüphelisi dede Hasan Yağal'ın, küçük kızı bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

    Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti.

        MERSİN'DE ÖLÜ BULUNAN MÜSLÜME'NİN KARDEŞLERİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığı, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde küçük Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlık uzmanlarının aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı kaydedilen açıklamada, "Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

        Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve dede H.Y'nin gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."

        MÜSLÜME'NİN DEDESİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? HASAN YAĞAL ÖLDÜ MÜ?

        Arama motorlarında "Müslüme'nin dedesi öldürüldü mü? Hasan Yağal öldü mü?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Ancak böyle bir gelişme yaşanmadığını bildirelim.
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