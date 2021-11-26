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    • 26.11.2021 12:02
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    • 26.11.2021 12:17
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

    Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ege Ordusu’nda

    Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanlığına geldi.

    Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

    Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ege Ordusu'nda



    Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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