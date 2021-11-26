Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanlığına geldi.
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ege Ordusu'nda
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.