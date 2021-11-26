İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Binlerce kutu ele geçirildi!

BARKOD SİSTEMİNE GİRİLDİĞİNDE İLAÇLAR ORİJİNALMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Öte yandan, ekiplerce, yapılan araştırmaların devamında şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri belirlenirken, ayrıca şüphelilerin çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tespit edildi. Şebeke, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı.