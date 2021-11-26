İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Binlerce kutu ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağlığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenledi.
Üretilen bu ilaçların gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi. Mali Şube ekipleri sahte ilaç üreten şebekeye yönelik operasyon için düğmeye bastı.
6 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan armalarda, 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 av tüfeği ele geçirildi.