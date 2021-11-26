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    Fırsatçılar şekeri stoklayıp yüksek fiyata satmak için beklemeye geçti! Yetkililer kıtlık yok mesajı verdi

    Fırsatçılar kurdaki dalgalanmadan 'tatlı' kazanç elde etmek istedi. Şekeri stoklayıp yüksek fiyata satmak için beklemeye geçti. Yetkililer ise 'Kıtlık yok. Aksine üretim fazlası var' dedi.

    Bu stok tepki şeker!
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    Fırsatçılar kurdaki dalgalanmadan 'tatlı' kazanç elde etmek istedi. Şekeri stoklayıp yüksek fiyata satmak için beklemeye geçti. Yetkililer ise 'Kıtlık yok. Aksine üretim fazlası var' dedi.

    Kur fırsatçıları hortladı. Çarşı-pazara gitmesi gereken tonlarca un, yağ, şekeri stokladı.

    Rafları boşalttı. "Mal yok" yalanıyla fahiş fiyattan satmaya başladı.

    TAKVİM, undan sonra şekeri takibe aldı. Fabrikaların tam kapasite çalıştığını, depoların pancarla dolu olduğunu kanıtladı. Stokçunun maskesini çıkarttı!

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    Haberler Güncel Fırsatçılar şekeri stoklayıp yüksek fiyata satmak için beklemeye geçti! Yetkililer kıtlık yok mesajı verdi
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