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    Koronavirüs tablosu 26 Kasım 2021! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren sonl Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

    "SALGINI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMALIYIZ"
    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." ifadelerini kullandı.

    25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Koronavirüs tablosu 26 Kasım 2021! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı
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