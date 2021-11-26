Koronavirüs tablosu 26 Kasım 2021! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

"SALGINI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMALIYIZ"

Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." ifadelerini kullandı.

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



