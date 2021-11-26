CHP'li Veli Ağbaba Osman Kavala'nın tutukluluğundan rahatsız oldu!

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Soros uşağı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleşme sonrası 52 sanıklı olan davada sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Davanın tek tutuklu sanığı olan işadamı Osman Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu.
SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ
Sanıklar ve avukatların talepleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.