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    • 26.11.2021 07:50
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    • 26.11.2021 07:50
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    Suriye sınırında hain saldırı: Açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu

    Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

    İHA
    Suriye sınırından acı haber!

    Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu.

    Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasadışı geçmek isteyen bur guruba "Dur" ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.


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