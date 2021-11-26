AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler MEB'in düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılıyor. Peki AÖL sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.
İşte merak edilenler;
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.