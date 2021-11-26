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    • 26.11.2021 11:17
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    AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama…

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı açık öğretim lisesinde eğitim görenler koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini, online mı yoksa yüzyüze mi olacağını merak etmeye başladı. Binlerce kişinin başarısını yansıtacağı sınavlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte MEB takvimine göre merak edilen sınav tarihi…

    takvim.com.tr
    AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler MEB'in düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılıyor. Peki AÖL sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte detaylar...

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

    İşte merak edilenler;

    AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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