Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala katılmadı. Kavala'nın kendi isteğiyle duruşmaya katılmadığı öğrenildi.
Bazı tutuksuz sanıklarla avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, İsviçre, İsveç, Almanya, Belçika, Çekya, Danimarka ve İtalya'nın İstanbul başkonsolosları, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı, bazı ülkelerden Uluslararası Yazarlar Derneği (PEN) ile Uluslararası Af Örgütü üyeleri de izledi.
Duruşmada sanık avukatlarının talepleri alınıyor.
ÇARŞI DAVASININ GEÇMİŞİ
Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi cihetine gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlerine karar verilmesi"nin bozma nedeni sayıldığı aktarılmıştı.
Bozma ilamının ardından 35 sanık 12 Temmuz'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı.