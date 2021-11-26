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    İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 'Akademi Ödülleri' için geri ayım başladı

    İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 'Akademi Ödülleri' için geri ayım başladı. Bilal Erdoğan, "Toplam 1111 başvuru oldu. Yarışmaya katılanlar, temel eser türlerinde; Deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme alanında başvuru yaptı" dedi.

    Akademi ödülleri için geri sayım başladı

    İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 'Akademi Ödülleri' için geri ayım başladı. Ödüllerin 2 yıllık bir emekle tasarlandığını belirten Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Bu yıl ödül miktarlarımızı ikiye katladık. Büyük Ödül'ü 600 bin lira, diğer 'Mühendislik', 'Doğa ve Sağlık Bilimleri' ile 'Sosyal Bilimler Ödülleri'mizi 200'er bin lira olarak tayin ettik" dedi. Toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Aralık ayında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek törenle ödüllendirilecek. Hak sahiplerine ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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    Haberler Güncel İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 'Akademi Ödülleri' için geri ayım başladı
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