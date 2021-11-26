Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.11.2021 00:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2021 00:22
    ABONE OL

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 tutuklama

    Son dakika haberleri... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalananan 35 şüpheliden 20'si tutuklandı.

    FETÖ’cüler tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

    35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık şube ekiplerince, FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda sık sık ev değiştirerek örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    20 TUTUKLAMA
    Örgütün emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar ve bölge talebe sorumluları ile eski emniyet müdürü, komiser ve emekli askerin de bulunduğu şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri Manisa Terörle Mücadele Şubesi tarafından sürdürülürken, 1 şüpheli sağlık durumu nedeniyle emniyetten, 1 kişi de hakimlikçe serbest bırakıldı.

    İzmir'de 24 Kasım'da 32 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ali Babacan bu kez de FETÖ’cülerin DEVA’sı oldu!
    Haberler Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 tutuklama
        SON DAKİKA