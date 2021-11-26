İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık şube ekiplerince, FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda sık sık ev değiştirerek örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

20 TUTUKLAMA

Örgütün emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar ve bölge talebe sorumluları ile eski emniyet müdürü, komiser ve emekli askerin de bulunduğu şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri Manisa Terörle Mücadele Şubesi tarafından sürdürülürken, 1 şüpheli sağlık durumu nedeniyle emniyetten, 1 kişi de hakimlikçe serbest bırakıldı.

İzmir'de 24 Kasım'da 32 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.