FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin artıkları Yasemin Çongar ve "Kıraathane Edebiyat Evi" çatısı altında toplanıyor

Beyoğlu'nda Asmalı Mescid Mahallesi'nde kurulan "Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi", Türkiye düşmanlarının yeni yuvalanma merkezi haline gelmiş durumda.
Norveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği, The Reva & David Logan Foundation ve Chrest Vakfı tarafından fonlanan grupta FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin artıklarının kümelendiği görülüyor.
Eski Taraf'çı Yasemin Çongar'ın CIA kıraathanesi, kitap basıyor, söyleşi yapıyor, çeşitli etkinlik ve toplantılarla Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmak adına sözde yayıncılık, özde tetikçilik yapıyor.