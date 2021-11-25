FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin artıkları Yasemin Çongar ve "Kıraathane Edebiyat Evi" çatısı altında toplanıyor





Sık sık PKK ve Demirtaş güzellemesi yapan Yeğen'in bir röportajında kullandığı "Bir kere Demirtaş popülaritesini, HDP de varlığını sürdürerek, son beş yıllık çöktürme işine rağmen Kürt siyasetinin çökmediğini gösteriyorlar. Devletin 2015 yılından beri takip ettiği siyaseti, PKK'nin hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlandırmış durumda, bu açık. Buna paralel olarak Kürt hareketinin bütün siyasi kadrolarına yönelik bir baskı var." ifadeleri dikkat çekiyor.

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