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    • 25.11.2021 15:25
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    • 25.11.2021 15:32
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    FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin artıkları Yasemin Çongar ve "Kıraathane Edebiyat Evi" çatısı altında toplanıyor

    FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin artıkları, gazetenin eski yazarı Yasemin Çongar'ın etrafında kümelenmeye başladı. "Kıraathane Edebiyat Evi" çatısı altında bir araya gelen Türkiye düşmanları, yabancı ülkelerden aldıkları fonlarla yaptıkları yayınlar ile manipülasyon, dezenformasyon ve tetikçilik nöbeti tutuyor. Grubu, Norveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği, The Reva & David Logan Foundation ve Chrest Vakfı'nın finansal olarak desteklediği biliniyor.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cü Taraf hortladı

    Beyoğlu'nda Asmalı Mescid Mahallesi'nde kurulan "Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi", Türkiye düşmanlarının yeni yuvalanma merkezi haline gelmiş durumda.

    Norveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği, The Reva & David Logan Foundation ve Chrest Vakfı tarafından fonlanan grupta FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin artıklarının kümelendiği görülüyor.

    Eski Taraf'çı Yasemin Çongar'ın CIA kıraathanesi, kitap basıyor, söyleşi yapıyor, çeşitli etkinlik ve toplantılarla Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmak adına sözde yayıncılık, özde tetikçilik yapıyor.


        NEREDE SİCİLİ BOZUK VAR ORADA
        Youtube kanalı da bulunan yayın organının "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hapis cezası verilen Ahmet Altan gibi isimleri bünyesinde barındırması dikkat çekiyor.



        SÖZDE MİLLİYETÇİLİK KARŞITI KİSVESİ ALTINDA ANTİ-TÜRKİYE OPERASYON
        Yayın organının "Ne Mutlu Eşitim Diyene" adıyla piyasaya sürdüğü kitap sözde milliyetçilik tartışmaları başlığıyla Türk milliyetçiliğinin altı oyuluyor. Kitabın yazarlarından Taçlı Yazıcıoğlu'nun kitap hakkındaki "Karanlık günlerde gelen aydınlık: Bu kitapta 23 yazar resmi tarihin milliyetçilik ezberlerini bozmaya çalıştık. Ben "Milliyetsiz Alanlar" yazımla dijital otonomiyi ve kültürel parçalanmışlığı tartıştım. Milliyetçiliğin ömrü konusunda herkesle hemfikir olmadığımın ipucunu vereyim." sözleri dikkat çekiyor. Burada asıl hedef milliyetçilik değil, Türk milliyetçiliği!

        PKK SEMPATİZANI MESUT YEĞEN DE ORADA!
        Yine grubun Youtube kanalında "Ne Mutlu Eşitim Diyene" konferansları adı altında HDP ve PKK aşkıyla bilinen Mesut Yeğen de ekran yüzleri arasında.



            Sık sık PKK ve Demirtaş güzellemesi yapan Yeğen'in bir röportajında kullandığı "Bir kere Demirtaş popülaritesini, HDP de varlığını sürdürerek, son beş yıllık çöktürme işine rağmen Kürt siyasetinin çökmediğini gösteriyorlar. Devletin 2015 yılından beri takip ettiği siyaseti, PKK'nin hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlandırmış durumda, bu açık. Buna paralel olarak Kürt hareketinin bütün siyasi kadrolarına yönelik bir baskı var." ifadeleri dikkat çekiyor.

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            Haberler Güncel FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin artıkları Yasemin Çongar ve "Kıraathane Edebiyat Evi" çatısı altında toplanıyor
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