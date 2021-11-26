Müslüme'nin gerçek babası Hasan Yağal çıktı! Anne Sevgi Yağal'a tecavüz mü etti? Sırlar bir bir ifşa oldu! Yörük kızı Müslüme'yi kim neden öldürdü?
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aile bireylerinden 8 kişi gözaltına alınmıştı. Anne, baba, ağabey ve halanın da aralarında bulunduğu 7 kişi serbest kalmış dede Hasan Yağal ise tutuklanmıştı. Müslüme bebeğin ölüm nedenine adım adım ulaşılıyor. Minik kızın üzerinde yapılan DNA analizi şoke eden detayları gün yüzüne çıkardı. Yörük Kızı Müslüme'nin babasının gerçekte dedesi olduğu öğrenildi. Gözler bu kez Müslüme Yağal'ın annesi Sevgi Yağal'a çevrildi. Aile içindeki sırlar bir bir ifşa oldu. Peki; Anne Sevgi Yağal'a tecavüz mü etti? Yörük kızı Müslüme'yi kim neden öldürdü? İşte flaş gelişmeler...
Türkiye günlerdir Müslüme Yağal'ın ölüm nedeninin ortaya çıkmasını bekliyor. Yaşanan son gelişmeler ise dehşet verici. Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme kaybolduğu yerden tam 7 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Belden aşağısı çıplak bulunan küçük kızın üzerinde lavlar oluştuğu tespit edilmişti. Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bir tek dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Şok eden DNA sonucuna ulaşıldı. Tüyler diken diken oldu. Dede zannedilen Hasan Yağal'ın gerçekte Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
MÜSLÜME'NİN DEDESİ ASLINDA BABASIYMIŞ!
Yapılan DNA analizinde 70 yaşındaki Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu belirlendi.
Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninden Adli Tıp görevlileri tarafından alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıktı ancak babası ile uyumsuz çıktı. Dede Hasan Yağal ile ise uyumlu çıktı.
MÜSLÜME'YE NE OLDU?
10 Kasım günü göçebe olan Yağal ailesi Mersin'in Gürnar ilçesine çadır kurmak istemiş ancak Müslüme aniden ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmalarında ise minik kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.
SKANDAL GERÇEK!
Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.