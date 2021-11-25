Mehmetçik hem turuncu hem de yeşil kategoriye çizik attı! PKK'ya darbe üstüne darbe

İç Güvenlik Eren Kış-7 operasyonları kapsamında; Bitlis ili Merkez ilçesi kırsalında, kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca, 22 Kasım 2021 tarihinde, Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

HEM TURUNCU HEM DE YEŞİL KATEGORİYE ÇİZİK

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 2 Milyon TL'ye kadar ödülle YEŞİL kategoride arandığı belirlendi.

Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU kategoride arandığı tespit edildi.

Teröristin 01 Haziran 2021 tarihinde Bitlis/Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki KOÇAK ve Güvenlik Korucusu Yücel AKİ'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın TEMEL, Jandarma Uzman Çavuş Serdar DURAK, Jandarma Uzman Çavuş Önder TURAN ve Güvenlik Korucusu Ekrem SAZ'ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu tespit edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.