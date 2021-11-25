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    • Ekonomi
    • 25.11.2021 09:59
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    • 25.11.2021 10:28
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    Devlet milletinin yanında! İzmir'de yaralar sarıldı konutlar teslim ediliyor

    TOKİ tarafından ülkenin dört bir yanında meydana gelen afetler sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. İzmir'de geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası zarar gören depremzedeler için yapılan konutlar yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Bakan Murat Kurum da teslim töreni için davette bulundu.

    İzmir’de yaralar sarıldı konutlar teslim ediliyor

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ülkenin dört bir yanında meydana gelen sel, deprem, yangın gibi afetler sonrasında yaralar hızla sarılmaya devam ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar da yarın törenle hak sahiplerine teslim edilecek.



    5 MİLYON EV SAHİBİ OLDU
    2003'ten bugüne kadar toplamda 1.1 milyon konutun üretim sürecini başlatan TOKİ, yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 milyon vatandaşı yuva sahibi yaptı. Projelerde özellikle yatay mimariye uygun, yerel dokuyu gözeten ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak konut tasarımlarına ağırlık veriliyor. Son 2.5 yılda yatırım bedeli güncel rakamla yaklaşık 101 milyarlık liralık 200 bin sosyal konutun ve 9 bin 280 sosyal donatının ihalesini gerçekleştiren TOKİ, 130 bin konutun da satışını sağladı. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yatay mimariye uygun olarak inşa edildi.
    Başkan Erdoğan tarafından başlatılan 50 ve 100 bin sosyal konut projelerinin inşatları hızla devam ederken, bir taraftan da bitenlerin teslimlerine başlandı.

    Bu yıl içinde 68 bin 298 konutun ihalesi gerçekleştirilirken, yılsonuna kadar da yaklaşık 17 bin konutun ihalesi yapılacak. Bu yılın ilk 10 ayında 51 bin 752 konutun ise satışı yapıldı. Türkiye'de birinci el konut satışında TOKİ'nin payı 2017 yılında yüzde 7.5, iken bu rakam 2021 yılında yüzde 17.8'e yükseldi. Elâzığ'a 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi, 302 ahır, Malatya'ya 6 bin 287 konut, bin 555 köy evi 705 ahır, İzmir'e 5 bin 127 konut, 259 işyeri, Giresun'a 619 konut, Rize'ye 364 konut 50 köy evi, 10 işyeri, Kastamonu Sinop ve Bartın'a bin 122 konut, Antalya'ya bin 305 konut, 600 ahır, Muğla'ya 110 konut, 130 ahır olmak üzere toplamda 38 bin 730 konut, 4 bin 120 köy evi, 269 işyeri, 25 okul, 18 cami, 2 yurt pansiyon, bin 737 ahır yapılıyor. Elazığ ve Malatya'da konutların büyük bir kısmı teslim edilirken yılsonuna kadar tamamı bitirilmiş olacak. Türkiye'de ayrıca acilen 1.5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor.

        BAKAN KURUM'DAN TESLİM TÖRENİNE DAVET
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yapılacak teslim törenine herkesi davet etti.

        İşte Kurum'un o sözleri...
        Sevgili Dostlar, Kıymetli İzmirli Kardeşlerim,

        Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

        Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

        Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.

        Heyecanlıyız! 26 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.

        İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık.

        Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık.

        Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz.

        İzmir Bayraklı'da yerinde ve rezerv alanda toplam 5.074 konut ve 353 dükkân yapıyoruz.

        Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız.

        19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum.

        İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum.

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        Haberler Ekonomi Devlet milletinin yanında! İzmir'de yaralar sarıldı konutlar teslim ediliyor
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