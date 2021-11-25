Son dakika: TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi





EK ÖDEMELER AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



COVID İLE MÜCADELE BÜTÇESİ

Bakan Koca, COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 Milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 Milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 Milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 Milyar TL cari harcama yapılmıştır.

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