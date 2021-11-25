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    • 25.11.2021 13:10
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    • 25.11.2021 13:10
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    Ay burcu nasıl bulunur? Ay burcu ne demek, anlamları ve özellikleri nelerdir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?

    Astroloji severler ve yakından takip edenler Ay burcu nasıl bulunur? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Doğum tarihine göre ve doğduğu saate göre normal burç ve yükselen bulunabilirken bu kavramın ne olduğu oldukça merak uyandırdı ve tüm bilgiler araştırılmaya başlandı. Karakteri yakından etkileyen ve davranışlarda da büyük rol oynayan burçların durumuyla ilgili tüm astrolojik olaylar ilgi odağı oluyor. Peki Ay burcu hesaplama nasıl yapılır? Ay burcu ne demek, anlamları, özellikleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Ay burcu nasıl bulunur?

    Ay burcu nasıl bulunur? Ay burcu ne demek, anlamları ve özellikleri nelerdir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Astrolojik olaylar burçları da yakından etkilerken alınan kararlar, yaşanan olaylar gibi durumlar da değişiklik gösteriyor. Ay burcu gündemde yoğun ilgi görmeye başladı ve ne anlama geldiği oldukça merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    AY BURCU NE DEMEK?

    Burçlar aslında güneş burçlarıdır ve kişinin doğduğu gün de güneşin bulunduğu konuma göre belirlenir. Ay burcu ise güneş burcundan farklıdır. Kişinin doğduğu gün ayın bulunduğu aya göre hesaplanmakta olan bir burç olduğu söylenebilir.

    Ay, her iki buçuk günde bir burç değiştirmektedir. Ay burcu kişinin dışarıya karşı belli edemediği ve gösteremediği duyguları ifade etmektedir. Kişinin ay burcu tamamen iç dünyası ile ilgili fikir edinmeye yardımcı olan bir burç olarak ifade edilebilir.

    AY BURCU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Ay burcunu hesaplamak isteyen kişiler için kolay ve pratik bir yol ne yazık ki bulunmamaktadır. Ay burcunun en doğru şekilde hesaplanması için öncelikli olarak doğum haritasının çıkarılması gerekmektedir. Ancak internet üzerinden de; doğum tarihi, doğum saati, doğum ili ve ilçesi gibi seçenekleri seçerek de ay burcunu otomatik bir şekilde hesaplama işlemini yaptırabilmek mümkündür.

    Aynı zamanda ay burcunu hesaplamak için hazır olarak bulunan bir takım çizelgeler de mevcuttur. Bu çizelgeler de ay burcunu hesaplamak isteyen kişilere yardımı dokunacak bir seçenek olacaktır.

        AY BURCUNUN ANLAMLARI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        AY KOÇ BURCUNDA: Yakıtı yeni başlangıçlardır ve bir şeylere heveslenerek hareket etmektir. Eğer hevesini kırarsanız daha onu geri o hedefe döndüremezsiniz.

        AY BOĞA BURCUNDA: Yakıtı konforlu yaşamaktır. Huzursuz bir ortam veya konforsuz bir yer onu mutsuz edebilir ve doğasını asla sergileyemez.

        AY İKİZLER BURCUNDA: Yakıtları iletişim kurabiliyor olmalarıdır. Sorularına cevap bulamazlarsa Huzursuz yapıları onları oldukça gerebilir. Bir şeyleri kafaya takmamaya çalışırlar. Takarlarsa saplantı haline getirirler.

        AY YENGEÇ BURCUNDA: Yakıtları sevgi ve merhamettir. Asla akıl ve kalp arasında bir mücadeleye girmemelidirler. Bir olaya hazırlıksız yakalanma korkuları yüzünden bazen hayatı kaçırabilirler.

        AY ASLAN BURCUNDA: Yakıtları gururlarının okşanmasıdır. Kızdıklarında her şeyi yakıp yıkacak gücü bulurlar.

        AY BAŞAK BURCUNDA: Yakıtlarını düzen ve kusursuzluktan alırlar. Mükemmellik duygusu fazla geliştiği içinde kendilerine ve başkalarına hata yapma payı bırakmazlar.

        AY TERAZİ BURCUNDA: Yakıtları kimseyle kötü olmama ve karşısındaki insanın mutluluğu şeklindedir. Kimseyle tartışma içine girmezler. Kaosun içindeki düzeni bulmak onların işidir.

        AY AKREP BURCUNDA: Yakıtı güven duymaktır. Zaten gereğinden fazla şüphecidir ve sabırlıdır. Tutunamadığı hiçbir ilişki veya olay ona göre değildir. Tutunduğu her şeye ise sımsıkı tutunur.

        AY YAY BURCUNDA: Yakıtları samimiyettir. Ne kimseye yük olurlar nede birinin onlara yük olma fikrini severler. Bir otobüs terminalinde kitap okumak onların yaşama inanma kısımlarıdır. Aşk'ı anlayana kadar hep geç kalırlar.

        AY OĞLAK BURCUNDA: Yakıtları ölçülü ve saygılı yaklaşımlardır. Sıkıcı ve vizyonsuz şeylerden uzak dururlar. Serinkanlılığının, ince hesaplarının içinde kaybolan bir derinliği vardır. Arkadaşken muhteşem bir dost ama sevgili olduklarını öğrendikten sonra mesafeli bir insan haline dönebilirler.

        AY KOVA BURCUNDA: Yakıtları özgür düşünceleridir. Özgürlükleri için yaşarlar yada yaşarken özgülüklerini birine feda etmek isterlerse bu onların misyonu haline gelir. Gösterişli anlatımları ve yardımseverlikleri ile unutulmazlar. Annelerine ya çok düşkün ya da çok tartışmalı olabilirler.

        AY BALIK BURCUNDA: Yakıtları, zamanı her yönüyle yaşıyor olabilme fikridir. Bildiğini okur ve inandığı yoldan asla şaşmaz. Kızgınlığı ise 90 yaşındaki bir teyzenin ağzına geleni söylediği gibi sert ama sempatiktir.
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        Haberler Güncel Ay burcu nasıl bulunur? Ay burcu ne demek, anlamları ve özellikleri nelerdir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?
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