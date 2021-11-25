Ay burcu nasıl bulunur? Ay burcu ne demek, anlamları ve özellikleri nelerdir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?

Ay, her iki buçuk günde bir burç değiştirmektedir. Ay burcu kişinin dışarıya karşı belli edemediği ve gösteremediği duyguları ifade etmektedir. Kişinin ay burcu tamamen iç dünyası ile ilgili fikir edinmeye yardımcı olan bir burç olarak ifade edilebilir.

AY BURCU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ay burcunu hesaplamak isteyen kişiler için kolay ve pratik bir yol ne yazık ki bulunmamaktadır. Ay burcunun en doğru şekilde hesaplanması için öncelikli olarak doğum haritasının çıkarılması gerekmektedir. Ancak internet üzerinden de; doğum tarihi, doğum saati, doğum ili ve ilçesi gibi seçenekleri seçerek de ay burcunu otomatik bir şekilde hesaplama işlemini yaptırabilmek mümkündür.

Aynı zamanda ay burcunu hesaplamak için hazır olarak bulunan bir takım çizelgeler de mevcuttur. Bu çizelgeler de ay burcunu hesaplamak isteyen kişilere yardımı dokunacak bir seçenek olacaktır.