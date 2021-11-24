2022 yılı bütçesi kabul edilen İSKİ yeni zamma hazırlanıyor! Yüzde 25 yetmedi yüzde 49 dediler!

*İBB ve İSKi'ye ait resmi araçlarla Terkos Gölü kenarında alkollü içki içip tabiri uygunsa alem yapan Belediye çalışanlarınız "pes artık" dedirtti. Yanlış anlaşılmasın, kimin ne yediği ne içtiği bizi hiç ilgilendirmez, ancak kamu araçlarıyla toplumsal değerlere aykırı bu tarz davranışlara asla göz yumamayız.

*Yüksek fatura skandalına konu olan İSKİ, hanelere fahiş bedelli su faturaları yolladı. İstanbullu'nun büyük tepkisini çeken rezalete CHP Sultangazi Belediye Meclis üyeniz bile isyan etti, oturmadığı eve İSKİ tarafından 257 TL'lik fatura gönderildi.

* Kurbağalıdere'nin ıslahı için 12 Nisan 2013 tarihinde İBB Meclisine verdiğimiz önerge CHP grubunun muhalefetiyle karşılaştı. Nitekim Kurbağalıdere'nin ıslahı için atmak istediğimiz adım CHP'nin itirazlarına ve ret oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile meclisten geçti. Sonraki yıllarda yapılan özverili çalışmalarla Kurbağalıdere ıslah edildi. Yani 2019 yerel seçimlerinden 1 yıl önce Kurbağalıdere ıslahı tamamlanmış artık derede balıklar yüzmeye başlamış, koku gitmiş ve Kadıköy'e, İstanbul'a yakışır bir görüntü oluşmuştu. Kurbağalıderenin ıslahının tamamlanmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 19 Eylül 2020 tarihine geldiğimizde İBB Başkanından şöyle bir twit gördük: "Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla ÇÖZDÜK, dere canlandı; şimdi balıklar yüzüyor koku sorunu bitti, kirlilikten eser kalmadı." Bu nasıl bir algı belediyeciliğidir ki CHP'nin engellemek istemesine rağmen Ak Parti Belediyeciliğinin yaptığı Kurbağalıdere ıslahını kendiniz yapmış gibi millete sunuyorsunuz. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır ki size ait olmayan bir hizmeti, başkasının emeğini kendinizinmiş gibi gösteriyorsunuz. Ama sizin işiniz bu. Her zaman söylediğimiz gibi sizin işiniz "guguk kuşu" siyasetidir.