28 Şubat'ın başörtüsü mağduru öğretmenlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına tepki

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Nesiller yetiştiren, milletin geleceğinin inşasında en önemli konumda bulunanların günü. Ülkemizde bugün bazı öğretmenler var ki, 24 yıl önce yaşadıkları acıların nedeniyle 24 Kasım'ı buruk geçiyor. SABAH, 28 Şubat'ta vesayetçi zihniyetin mağduru olan, ideallerine küstürülen ancak AK Parti'nin başörtüsü yasağını kaldırmasıyla yıllar sonra yeniden hayallerinin peşinden koşarak öğretmen olan Aysun Aşık, Ayşe Acet ve Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı ile konuştu.
Birinin 20, birinin 6.5, birinin de 14 yılı çalındı. 3 öğretmen de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. Aşık, Acet ve Çalıkçı gözyaşları içinde o günleri anlatarak, "Şu an 28 Şubat süreci devam etseydi helalleşmek istemeyecekti. Bu ülkeye yararlı olabilecek nice beyinleri imha ettiler. Eğer hayatımızdan çalınan yılları geri verebilirse helalleşelim. Bize bunları yaşatanları asla affetmiyoruz" diye konuştu. İşte öğretmenlerin anlattıkları:
Öğretmen Aysun Aşık(40):
Tam üniversite sınavına hazırlanırken 28 Şubat olayları başladı. Yaşıtlarım üniversite sınavına hazırlanırken; dershanelere giderken, ben ve okuldan arkadaşlarım mitinglerdeydik. Çünkü başörtümüzü sonuna kadar savunacaktık. Geleceğe dair hayallerimi, hedeflerimi çaldılar benim. 20 yılım çalındı benim, 20 yılımdan oldum ben. Bu zulme bizi alıştırdılar.