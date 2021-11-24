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    • 24.11.2021 07:25
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    24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - sözleri 2021! 24 Kasım unutulmaz, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü resimli mesajlar, şarkılar!

    Öğretmenler Günü mesajları sözleri arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bu anlamlı güne özel mesaj göndermek isteyenler Öğretmenler Günü mesajları, anlamlı resimli mesajlara ulaşmak istiyor. 24 Kasım’a özel birbirinden güzel ve özel Öğretmenler Günü mesajları şiirleri sözleri ve resimlerine haberimizden ulaşabilir ve öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayabilirsiniz. Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor ve bu tarihte öğretmenlere çiçekler ve hediyeler alınıyor.

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü kutlama mesajları sözleri! 24 Kasım en güzel Öğretmenler Günü mesajları şiirleri sözleri resimleri…

    24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları sözleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 24 Kasım en güzel Öğretmenler Günü mesajları şiirleri sözleri ve resimleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Öğretmenler Günü'ne özel birbirinden güzel anlamlı mesajları bulabilir ve telefonunuza indirebilirsiniz. İşte 24 Kasım unutulmaz, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü resimli mesajlar, şarkılar!

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

    Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

    Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

    Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

    Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

    Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

    Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

        Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

        Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

        Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

        Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun.

        Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
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        Haberler Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - sözleri 2021! 24 Kasım unutulmaz, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü resimli mesajlar, şarkılar!
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