24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - sözleri 2021! 24 Kasım unutulmaz, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü resimli mesajlar, şarkılar!

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları sözleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 24 Kasım en güzel Öğretmenler Günü mesajları şiirleri sözleri ve resimleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Öğretmenler Günü'ne özel birbirinden güzel anlamlı mesajları bulabilir ve telefonunuza indirebilirsiniz. İşte 24 Kasım unutulmaz, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü resimli mesajlar, şarkılar!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!
Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.