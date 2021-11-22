Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Önce hesaplaşalım

KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ

"Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz."