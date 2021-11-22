Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Önce hesaplaşalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım." dedi.
İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.
Ekonomiyi, tarımı ve işsizliği konuşmaları gerekirken, herkesin kim daha çok dini söylem kullanacak, bunun peşine düştüğünü ifade eden İnce, şunları kaydetti: