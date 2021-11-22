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    • Güncel
    • 22.11.2021 19:14
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    • 22.11.2021 19:25
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Önce hesaplaşalım

    CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışına tepki gösterdi. Siyasetin hesaplaşma yeri olduğunu belirten İnce, "Önce hesaplaşalım. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin." ifadesini kullandı.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım." dedi.

    İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.

    Ekonomiyi, tarımı ve işsizliği konuşmaları gerekirken, herkesin kim daha çok dini söylem kullanacak, bunun peşine düştüğünü ifade eden İnce, şunları kaydetti:

        KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ
        "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz."

        İnce, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Daha sonra bir iş yerinde pastırma doğrayan ve basın mensuplarına ikram eden İnce, KS Store'den Kayserispor atkısı aldı, Sivas Caddesi'ndeki balıkçı esnafıyla sohbet etti.
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            Haberler Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Önce hesaplaşalım
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