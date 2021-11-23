Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2021 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2021 18:39
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'leri buldu!

    İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar sonrası etkili oldu. Sağanak yağmurla birlikte İstanbul trafiği resmen kilitlendi. Yoğunluk haritası yüzde 85’e ulaştı.

    İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85’leri buldu!

    İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunun daha da arttığı gözlendi.

    Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

    D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

    Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunda Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

    Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne? Ağabeyi konuştu
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'leri buldu!
        SON DAKİKA