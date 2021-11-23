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    • 23.11.2021 23:25
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    • 23.11.2021 23:25
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    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan askerin, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

    Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan P.Bnb. Mete Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



    Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.



    BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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