Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos'la bir söyleşi gerçekleştirdi.
Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.
METHİYELER DİZDİLER
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz'a övgüler dizerek başlıyor.