FETÖ mağduru insanlar üzerinden siyasi hayatına başlayan ve içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ iddiaları ile devam eden bir süreçte Genel Başkan Yardımcısı, partideki FETÖ iddialarını güçlendirecek bir adım attı.

İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ: TÜRKİYE İÇİN KAYNAK BULMANIN TEK ÇARESİ IMF

CHP ile birlik olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF" demişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.