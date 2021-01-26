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    • 26.01.2021 10:40
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    İP'li FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye Türkiye'yi "şikayet etti"

    Son dakika haberi... 'nın FETÖ bağı her geçen gün yeni detaylarla deşifre oluyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye konuştu. Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulunup şikayet eden Durmuş Yılmaz, daha sonra sitenin paylaşımını da sosyal medya hesabından yayımladı. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz’a övgüler dizerek başlıyor.

    İYİ'li Yılmaz FETÖ'nün sitesine konuştu

    Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos'la bir söyleşi gerçekleştirdi.

    Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.



    METHİYELER DİZDİLER
    Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz'a övgüler dizerek başlıyor.

        ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU
        Aylar önce İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış, Meral Akşener'i de konuyla ilgili uyardığını söylemişti.


        Kavuncu'nun FETÖ'ye ait Kazakistan'daki iş adamları derneğine başkanlık yaptığı ortaya çıkarken Meral Akşener Özdağ'ın ihracını istemişti. Ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

        İYİ PARTİLİ BAŞKAN ELEBAŞI GÜLEN'İ TAKİP EDİYOR
        Parti İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.

        Eniştesi Süleyman Bahçeci'nin FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip ettiği ortaya çıktı.

            FETÖ mağduru insanlar üzerinden siyasi hayatına başlayan ve içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ iddiaları ile devam eden bir süreçte Genel Başkan Yardımcısı, partideki FETÖ iddialarını güçlendirecek bir adım attı.

            İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ: TÜRKİYE İÇİN KAYNAK BULMANIN TEK ÇARESİ IMF
            CHP ile birlik olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF" demişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.
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            Haberler Güncel İP'li Durmuş Yılmaz FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye Türkiye'yi "şikayet etti"