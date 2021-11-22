Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü? Gebze'de Afgan uyruklu genç tarafından cinsel istismara uğramıştı...

Kocaeli'nde meydana gelen korkunç olay 12 Temmuz günü meydana gelmişti. Afgan uyruklu A.M'nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak yaraladığı Ayşegül Aydın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü, ölüm sebebi ne? İşte merak edilenler...
AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Kocaeli'deki olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.