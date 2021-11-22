Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2021 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 09:22
    ABONE OL

    Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü? Gebze'de Afgan uyruklu genç tarafından cinsel istismara uğramıştı...

    Kocaeli'de yaşanan Ayşegül Aydın olayı günlerce konuşulmuştu. Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M'nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak yaraladığı Ayşegül Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 12 Temmuz'dan beri tedavi altında olan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü, ölüm sebebi ne? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü, ölüm sebebi ne?

    Kocaeli'nde meydana gelen korkunç olay 12 Temmuz günü meydana gelmişti. Afgan uyruklu A.M'nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak yaraladığı Ayşegül Aydın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü, ölüm sebebi ne? İşte merak edilenler...

    AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Kocaeli'deki olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        TALİHSİZ AYŞEGÜL TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



        Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.



        AYŞEGÜL'Ü DUYGULANDIRAN TEMENNİ

        Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm" diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
        Haberler Güncel Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü? Gebze'de Afgan uyruklu genç tarafından cinsel istismara uğramıştı...
            SON DAKİKA