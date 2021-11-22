Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın neden öldü? Gebze'de Afgan uyruklu genç tarafından cinsel istismara uğramıştı...

TALİHSİZ AYŞEGÜL TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.