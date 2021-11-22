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    • 22.11.2021 15:35
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat davaları üzerinden giriştiği algı operasyonuna Başkan Erdoğan'ın avukatından yanıt

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız söylem ve algı operasyonuna ilişkin Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, açıklamasında "Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına Erdoğan’ın avukatından yanıt

    Başkan Erdoğan'ın avukatı Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

    Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır.

    Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına Erdoğan'ın avukatından yanıt


    Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu taarumar ettiği için dünyada daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir.



    Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur:

    Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır.

    Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum" demiştir.



    Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir.

    Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle ilen yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "Dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



        Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır.

        Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş ve bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir.

        Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 3 tanesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş ve bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.

        Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran "Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine" dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

        Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz.

        Recep tayyip Erdoğan
        Vekili
        Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın

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