CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat davaları üzerinden giriştiği algı operasyonuna Başkan Erdoğan'ın avukatından yanıt





Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların 37 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş ve bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir.

Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 3 tanesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş ve bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.

Görüldüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran "Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine" dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz.



Recep tayyip Erdoğan

Vekili

Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın