CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat davaları üzerinden giriştiği algı operasyonuna Başkan Erdoğan'ın avukatından yanıt

Başkan Erdoğan'ın avukatı Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde:
Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır.
Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu taarumar ettiği için dünyada daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur:
Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra, 29 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum" demiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bu irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir.
Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davanın muhatapları olmak üzere herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle ilen yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "Dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesi, açık bir çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır.