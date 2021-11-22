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    • 22.11.2021 17:02
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    • 22.11.2021 17:02
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    İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 bütçesi onaylandı

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçesini onayladı. Buna göre Esenyurt 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe olurken Adalar ise 58 milyon lira ile en düşük bütçeli ilçe oldu.

    AA
    İstanbul’un ilçelerinin bütçeleri onaylandı

    İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı.

    Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele alındı.

    Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

    ESENYURT'UN BÜTÇESİ 454 MİLYON LİRA ARTTI
    Buna göre, Esenyurt Belediyesi geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık bütçesini 454 milyon artırarak, 1 milyar 306 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1 milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 milyar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

    Küçükçekmece ve Pendik belediyeleri de 900 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

    Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 58 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 180 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 255 milyon 600 bin lira oldu.

    İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri 2021 ve 2022 yılı bütçeleri şöyle:

    Belediye 2021 yılı bütçesi (TL) 2022 yılı bütçesi (TL)
    Esenyurt 852 milyon 500 bin 1 milyar 306 milyon
    Üsküdar 825 milyon 1 milyar 100 milyon
    Kadıköy 800 milyon 1 milyar 50 milyon
    Başakşehir 786 milyon 980 milyon
    Küçükçekmece 765 milyon 945 milyon
    Pendik 712 milyon 900 milyon
    Şişli 700 milyon 800 milyon
    Beykoz 698 milyon 500 bin 710 milyon
    Ümraniye 654 milyon 850 milyon
    Fatih 641 milyon 328 bin 751 milyon 256 bin
    Ataşehir 610 milyon 820 milyon
    Eyüpsultan 610 milyon 800 milyon
    Beşiktaş 597 milyon 670 milyon 316 bin
    Bakırköy 590 milyon 446 bin 613 milyon 662 bin
    Bağcılar 550 milyon 850 milyon
    Kartal 543 milyon 650 milyon
    Maltepe 545 milyon 674 milyon 904 bin
    Beylikdüzü 537 milyon 81 bin 742 milyon 313 bin
    Sarıyer 530 milyon 561 bin 688 milyon 269 bin
    Zeytinburnu 531 milyon 635 milyon
    Esenler 527 milyon 450 bin 710 milyon 500 bin
    Bahçelievler 519 milyon 808 milyon 500 bin
    Gaziosmanpaşa 483 milyon 735 milyon
    Sultangazi 455 milyon 450 bin 650 milyon 350 bin
    Sancaktepe 431 milyon 271 bin 667 milyon 318 bin
    Kağıthane 439 milyon 167 bin 612 milyon 785 bin
    Tuzla 397 milyon 800 bin 489 milyon
    Arnavutköy 388 milyon 500 bin 715 milyon
    Beyoğlu 380 milyon 450 milyon
    Büyükçekmece 375 milyon 465 milyon
    Sultanbeyli 370 milyon 527 milyon
    Avcılar 365 milyon 485 milyon
    Silivri 335 milyon 443 milyon
    Çekmeköy 316 milyon 432 milyon 500 bin
    Bayrampaşa 280 milyon 338 milyon
    Güngören 262 milyon 100 bin 517 milyon 852 bin
    Çatalca 159 milyon 960 bin 255 milyon 600 bin
    Şile 120 milyon 180 milyon
    Adalar 44 milyon 58 milyon

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    Haberler Güncel İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2022 bütçesi onaylandı
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