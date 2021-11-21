Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi gençlerle hazırlanacak: İşte anketteki 8 soru

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçesinin planlanmasıyla ilgili olarak 'Gençlerin Bütçesi Gençlerde' projesiyle gençlerin düşüncelerini beklediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize www. genclerinbutcesi.gsb.gov. tr'den katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran mesaja birçok yorum geldi...

İŞTE ANKETTEKİ 8 SORU

Yaşınız.

Cinsiyetiniz.

Hangi şehirde yaşıyorsunuz?

Bakanlığımızın 2022 yılı bütçe öncelikleri arasında yer alan Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi başlığında aşağıdaki alanların öncelik sıralaması sizce nasıl olmalıdır? (En çok öncelik verdiğiniz 1, en az öncelik verdiğiniz alan 6 olacak şekilde 1'den 6'ya seçenekleri sıralayınız.)

Aşağıda listelenen faaliyet alanlarını sizler için önem sırasına göre sıralayınız.

Bakanlığın 2022 yılı bütçe öncelikleri arasında yer alan Spor Başlığına ilişkin aşağıdaki alanların sizce öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinde öncelikli alan olarak yer alan Gençlik Merkezlerinde aşağıdaki alt başlıkların öncelik sıralaması sizce nasıl olmalıdır?

Bakanlığımızın 2022 yılı bütçe öncelikleri arasında yer alan Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında aşağıdaki alanların öncelik sıralaması sizce nasıl olmalıdır?