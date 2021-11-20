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    • 21.11.2021 00:40
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    • 21.11.2021 00:52
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    Türkiye'den, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

    Son dakika haberleri... Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunuyle ilgili "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Akıllı ol Dendias!

    Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunuyle ilgili "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

    Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

    "AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"
    "Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

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    Haberler Güncel Türkiye'den, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz
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