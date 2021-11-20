Müslüme bebek öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu açıklandı mı?

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme, ailesinin kaldığı çadırdan 7 km uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Müslüme'nin cesedini 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği ortaya çıktı. Müslüme'nin öldürüldüğü şüphesi akıllarda yer edinirken ölüm sebebiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Müslüme bebek neden öldü, öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

MÜSLÜME'NİN NEDEN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Bazı haber kaynaklarına göre, Mersin'de hayatını kaybeden 3 yaşındaki Müslüme'nin bedeninde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.