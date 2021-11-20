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    • 21.11.2021 11:12
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    Müslüme bebek öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu açıklandı mı?

    Yörük kızı Müslüme bebeğin ölüm nedeninin ne olduğu merak edilip araştırılıyor. 10 gün boyunca aranan kayıp Müslüme Yağal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müslüme bebeğin öldürüldüğü iddiaları güçlenirken son dakika haber geldi. Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu. Peki, Müslüme bebek neden öldü, öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Müslüme bebek öldürüldü mü?

    Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme, ailesinin kaldığı çadırdan 7 km uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Müslüme'nin cesedini 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği ortaya çıktı. Müslüme'nin öldürüldüğü şüphesi akıllarda yer edinirken ölüm sebebiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Müslüme bebek neden öldü, öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    MÜSLÜME'NİN NEDEN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

    Bazı haber kaynaklarına göre, Mersin'de hayatını kaybeden 3 yaşındaki Müslüme'nin bedeninde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

    MÜSLÜME BEBEK NASIL BULUNDU?

    Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.

    10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

    Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cansız bedeni işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.

    Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal'ın babası İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.

        Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez.

        Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Görevlilerin çıkarken zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var, nasıl gitsin. Ben burada annesinin babasının olmasını çok istedim. Soruşturmalar devam ediyordu, etmeseydi, gelme imkanları olsaydı, getirmeyi çok isterdim. Olmadı, nasip değilmiş. Annemlerin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım inşallah. Annemler Müslüme'yi son kez de görmediler. Hiç bulunmasaydı ne yapardık, her an geliyormuş gibi beklerdik. Ama şimdi her an gidip bir dua edebileceğimiz mezarı oldu, onun için mutluyuz" diye konuştu.

        ANNE BABA CENAZEYE KATILAMADI

        Müslüme Yağal'ın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı. Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.
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