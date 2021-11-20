Müslüme bebek öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu açıklandı mı?

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme, ailesinin kaldığı çadırdan 7 km uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Müslüme'nin cesedini 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği ortaya çıktı. Müslüme'nin öldürüldüğü şüphesi akıllarda yer edinirken ölüm sebebiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Müslüme bebek neden öldü, öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
MÜSLÜME'NİN NEDEN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!
Bazı haber kaynaklarına göre, Mersin'de hayatını kaybeden 3 yaşındaki Müslüme'nin bedeninde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
MÜSLÜME BEBEK NASIL BULUNDU?
Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.
10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cansız bedeni işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal'ın babası İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.