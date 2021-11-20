Son dakika: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile iki doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"NÜFUSUN YÜZDE 60'INA KARŞILIK GELİYOR"
"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."
TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞILANDI
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 119.268.007 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 56.025.377 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 50.010.105 oldu.