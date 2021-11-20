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    • 20.11.2021 18:01
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    Son dakika: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

    Son dakilka haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile iki doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu.

    Aşıda 50 milyonu geçtik!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile iki doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu.

    Koca'nın açıklaması şu şekilde:

    "NÜFUSUN YÜZDE 60'INA KARŞILIK GELİYOR"
    "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."

    TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞILANDI
    Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 119.268.007 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 56.025.377 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 50.010.105 oldu.

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        Tabloya göre, son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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