Son dakika: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



Tabloya göre, son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu.