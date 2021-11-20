Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu! İşte güncel kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU