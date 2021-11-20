Kripto para iki kardeşi ölüme götürdü! Cansız bedenlerini balık adamlar buldu

YÜKLÜ MİKTARDA ZARAR ETTİLER
Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti.
"İZNİK GÖLÜ'NDE İNTİHAR EDECEĞİZ"
Bu durumu çevresindekilere ileten kardeşler, "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra, önceki gün bir arkadaşlarına kendilerini İznik'e götürtüp ortadan kayboldu. İki kardeşe ulaşamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi.