Kripto para iki kardeşi ölüme götürdü! Cansız bedenlerini balık adamlar buldu





YÜKLÜ MİKTARDA ZARAR ETTİLER

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti.