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    • 19.11.2021 12:34
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    • 19.11.2021 12:34
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    Bursa'da kan donduran olay: Dalgıç polisler iki erkek kardeşin cesedini gölün dibinde buldu

    Bursa’nın Kestel ilçesinde ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte gölde giden dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.

    İHA
    Kan donduran olay! Dalgıçlar gölün dibinde buldu

    Bursa'nın Kestel ilçesinde ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu.


    Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte gölde giden dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.



    Kestel'de yaşadığı öğrenilen Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.

    Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.

        Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.



        Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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