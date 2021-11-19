Bursa'da kan donduran olay: Dalgıç polisler iki erkek kardeşin cesedini gölün dibinde buldu

Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.