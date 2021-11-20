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    • 20.11.2021 07:25
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    Şehit Cumali Gür'ün mezarının bayrak direğini çaldılar! Baba Gür gözyaşlarına boğuldu: Bunu yapan insan olamaz

    Kuzey Irak’ta 3 yıl önce şehit olan Cumali Gür’ün mezarının bayrak direği, hurdacılar tarafından çalındı. Sabah oğlunun mezarına gelen baba Gür, manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu

    Bunu yapan insan olamaz!

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'nde yaşayan Nazım ve Yiter Gür çiftinin oğulları, sözleşmeli er 26 yaşındaki Cumali Gür, 21 Şubat 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.

    Gür, Antalya'da Kızılot Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun mezarını yaptıran baba Nazım Gür, başına da bir Türk bayrağı dikti. Her sabah mezara gidip dua eden Gür, önceki sabah yine mezarlığa gittiğinde gözlerine inanamadı.

    Mezarın başında bulunan galvaniz bayrak direğinin çalındığını gören Gür, gözyaşlarına boğuldu. Direğin hurdacılar ya da hurdacılara satmak isteyen hırsızlar tarafından çalındığını düşünüyor.

        BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Baba Gür, "Bayrak direği kırılarak yerinden çalınmıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa vereyim.

        Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Çaldığınız direği geri getirin, manevi değeri çok büyük. Vicdanınız yok mu? Yüreğiniz taş mı?" dedi.

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        Haberler Güncel Şehit Cumali Gür'ün mezarının bayrak direğini çaldılar! Baba Gür gözyaşlarına boğuldu: Bunu yapan insan olamaz
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