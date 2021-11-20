CHP'nin hızlı belediye başkanı Muammer Ekrem Oran, evlenen çifti balayında görevden aldı

AYNI BİRİM OLMAZMIŞ...

Tütüncüoğlu'nun ise birliktelikle ilgili, "Evlendiğiniz takdirde görevden alınırsınız. Evlenmenize ve beraber olmanıza başkan karşı çıkıyor. Aynı birimde çalışan insanların evlenmesi etik değil. Bu durum iş ve çalışma disiplini açısından sorun yaratır. Belediye başkanı evli iki insanın aynı birimde çalışmasını istemiyor" dediği öğrenildi. Öte yandan İmar Müdürü Güngör önceki dönem Kültür Müdürü olarak görevlendirilmiş, Oran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü'ne aynı anda atanmıştı.