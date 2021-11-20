CHP'nin hızlı belediye başkanı Muammer Ekrem Oran, evlenen çifti balayında görevden aldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyede imar müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Pınar Güngör ile aynı birimde harita mühendisi olarak çalışan Özgür Sarı, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Güngör ve Sarı çiftinin evlilik kararı, belediyede tartışma yarattı.
HOŞLANDIĞI KADIN EVLENİNCE...
Belediye Başkanı Ekrem Oran, nikah sonrasında balayı tatiline çıkan iki ismi de görevden aldı. İmar Müdürü Güngör fen işleri müdürlüğüne, Sarı ise park bahçeler müdürlüğüne gönderildi. Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan çiftin beraberlik kararını ilk olarak amirleri konumunda olan Belediye Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu'na açtıkları öğrenildi.
AYNI BİRİM OLMAZMIŞ...
Tütüncüoğlu'nun ise birliktelikle ilgili, "Evlendiğiniz takdirde görevden alınırsınız. Evlenmenize ve beraber olmanıza başkan karşı çıkıyor. Aynı birimde çalışan insanların evlenmesi etik değil. Bu durum iş ve çalışma disiplini açısından sorun yaratır. Belediye başkanı evli iki insanın aynı birimde çalışmasını istemiyor" dediği öğrenildi. Öte yandan İmar Müdürü Güngör önceki dönem Kültür Müdürü olarak görevlendirilmiş, Oran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü'ne aynı anda atanmıştı.