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    • 20.11.2021 13:29
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    CHP'nin hızlı belediye başkanı Muammer Ekrem Oran, evlenen çifti balayında görevden aldı

    CHP'nin çapkın Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, İmar Müdürü Pınar Güngör'le aynı birimde harita mühendisi olarak görev yapan Özgür Sarı’yı evlendikten sonra balayında görevden aldı. Aynı birimde iki kişinin evlenemeceği bahanesiyle bu kararı aldığını söyleyen Oran'ın iddialara göre İmar Müdürü Güngör'den hoşlandığı ortaya çıktı. Hatta Özür Sarı'nın belediyeden gitmesi durumda İmar Müdürü'nü tekrardan göreve alacağı öğrenildi. Evli ve çocuk sahibi Ekrem Oran, alkollü bir mekanda yanındaki kadınla el ele olan skandal görüntüleri sosyal medyada büyük tepki almıştı.

    Muammer Ekrem Oran, evlenen çifti balayında görevden aldı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyede imar müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Pınar Güngör ile aynı birimde harita mühendisi olarak çalışan Özgür Sarı, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Güngör ve Sarı çiftinin evlilik kararı, belediyede tartışma yarattı.

    HOŞLANDIĞI KADIN EVLENİNCE...

    Belediye Başkanı Ekrem Oran, nikah sonrasında balayı tatiline çıkan iki ismi de görevden aldı. İmar Müdürü Güngör fen işleri müdürlüğüne, Sarı ise park bahçeler müdürlüğüne gönderildi. Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan çiftin beraberlik kararını ilk olarak amirleri konumunda olan Belediye Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu'na açtıkları öğrenildi.

    AYNI BİRİM OLMAZMIŞ...

    Tütüncüoğlu'nun ise birliktelikle ilgili, "Evlendiğiniz takdirde görevden alınırsınız. Evlenmenize ve beraber olmanıza başkan karşı çıkıyor. Aynı birimde çalışan insanların evlenmesi etik değil. Bu durum iş ve çalışma disiplini açısından sorun yaratır. Belediye başkanı evli iki insanın aynı birimde çalışmasını istemiyor" dediği öğrenildi. Öte yandan İmar Müdürü Güngör önceki dönem Kültür Müdürü olarak görevlendirilmiş, Oran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü'ne aynı anda atanmıştı.

        ÇAPKIN BAŞKAN

        Evli ve bir erkek çocuk sahibi olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın mekanda bir kadınla el ele tutuşup kendince 'romantizm' yaşaması sosyal medyada çok fazla tepki aldı.

        Sosyal medyada gündeme oturan bu videonun altına 'Ekrem Oran zihniyetinde' olan kesimden ''Aman başkanım yenge görmesin'' , ''Başkanım geçmiş olsun, atlatırsınız umarım'' gibi 'basit zihniyetlilerden' taziye mesajı tadında destek mesajları yağıyor..
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