Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr, yarı yıl hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ara tatil sürecine girmesinin ardından öğrenciler ve velileri tarafından okulların ne zaman açılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Kasım itibariyle başlayan ara tatil süreci sona eriyor. Okullar ilk ara tatil sonrası yüz yüze eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kasım ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Tatil süreci 21 Kasım Pazar günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Öğrenciler 22 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.