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    • 21.11.2021 11:20
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    Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr, yarı yıl hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?

    Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, ilk ara tatil ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 12 Kasım'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Kasım ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor?

    Okulların ara tatil sürecine girmesinin ardından öğrenciler ve velileri tarafından okulların ne zaman açılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Kasım itibariyle başlayan ara tatil süreci sona eriyor. Okullar ilk ara tatil sonrası yüz yüze eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Kasım ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Tatil süreci 21 Kasım Pazar günü sona erecek.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Öğrenciler 22 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

    2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

    İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

        İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

        Birinci dönem ara tatili: 15-19 Kasım

        2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül'de çaldı.

        Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.

        Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat'ı kapsayacak.

        2. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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        Haberler Güncel Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr, yarı yıl hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?
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