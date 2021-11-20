Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr, yarı yıl hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ara tatil sürecine girmesinin ardından öğrenciler ve velileri tarafından okulların ne zaman açılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Kasım itibariyle başlayan ara tatil süreci sona eriyor. Okullar ilk ara tatil sonrası yüz yüze eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!