Ankara'daki rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı!

Tespit edilen şüphelilere başlatılan teknik takip ardından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aynı gün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 kamu görevlisi, 4 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklandı. 12 kamu görevlisi ve 6 sivil olmak üzere toplam 18 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kamu görevlisi ve 2 sivil ise ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.



YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İcra memurlarının bazı yediemin deposu işletmeleri ile anlaştığını belirlemişti. Haciz işlemleri sırasında muhafaza altına alınan eşyaları anlaşmalı oldukları yediemin depolarına yollandıkları ortaya çıkmıştı.