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    • 20.11.2021 12:04
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    • 20.11.2021 12:19
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    Ankara'daki rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberi! Ankara'da haczettikleri eşyaları rüşvet karşılığında anlaştıkları depolara göndererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve aralarında icra memurlarının da bulunduğu 33 şüpheliden 10 şüpheli tutuklanırken, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

    Ankara’daki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişiler icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarında bulunulmuştu.

    Tespit edilen şüphelilere başlatılan teknik takip ardından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

    10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aynı gün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 kamu görevlisi, 4 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklandı. 12 kamu görevlisi ve 6 sivil olmak üzere toplam 18 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kamu görevlisi ve 2 sivil ise ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.


    YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
    İcra memurlarının bazı yediemin deposu işletmeleri ile anlaştığını belirlemişti. Haciz işlemleri sırasında muhafaza altına alınan eşyaları anlaşmalı oldukları yediemin depolarına yollandıkları ortaya çıkmıştı.

    Bunu karşılığında ise icra memurlarının rüşvet aldığı ve muhafaza altında olması gereken hacze konu eşyaları yediemin depolarından usulsüz olarak temin ederek menfaat sağladıkları tespit edildi.


        İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI
        Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Ankara İcra Müdürlüklerinde görevli icra memurlarının haciz işlemlerinde rüşvet aldığı ve yediemin deposu işletmeleri ile anlaştıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatmıştı.

        33 KİŞİ TESPİT EDİLMİŞTİ
        Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu icra memurlarında aralarında bulunduğu 33 kişiyi tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

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        Haberler Güncel Ankara'daki rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı!
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