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    • 20.11.2021 07:02
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    • 20.11.2021 07:17
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    CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler!

    İş istemek için gittiği Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından tecavüze uğrayan S.T., yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi: İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün tecavüze uğradım.

    Başvuruya gittiğim gün tecavüz ettiler!

    Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararı, geçtiğimiz aylarda soruşturmanın genişletilmesi için kaldırıldı.

    Bu kararla yeniden başlatılan soruşturmada, önceki gün mağdur kadının ifadesi tekrar alındı. S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, önceki ifadesinde de belirttiği gibi, tarihi tam hatırlamadığını ancak 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti.

    'DAVA AÇILMASINI İSTİYORUM'
    Son olayın meydana geldiği yere giderken 'Mersin' diye mahalle, semt veya mevki adı geçti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum. Olay tarihinde kullandığım telefon hattı benim üzerime kayıtlı değildi. Kimin adına kayıtlı olduğunu da hatırlamıyorum. Şüphelilerin hangi numaralardan beni aradıklarını da hatırlamam mümkün değil. Ama önceki ifademde beni kimlerin aradığını söylemiştim. Şüphelilerin telefon numaraları belli.

        Arama kayıtları temin edildiğinde, kullandığım telefon numarasını hatırlayabilirim. Bölgedeki baz istasyonları araştırılırsa, Ali Çağlar'ın hattı ve benim kullandığım hat tespit edilebilir. Bu tespit, benim o tarihte o mevkide bulunduğumu kanıtlayacak. Bu nedenle araştırılmasını ve şüpheliler hakkında kamu dava açılmasını istiyorum" dedi.

        'DOSYA SÜRÜNCEMEDE BIRAKILIYOR'
        Sabah'ta yer alan habere göre, mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.
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