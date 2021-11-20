CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler!

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararı, geçtiğimiz aylarda soruşturmanın genişletilmesi için kaldırıldı.
Bu kararla yeniden başlatılan soruşturmada, önceki gün mağdur kadının ifadesi tekrar alındı. S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, önceki ifadesinde de belirttiği gibi, tarihi tam hatırlamadığını ancak 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti.
'DAVA AÇILMASINI İSTİYORUM'
Son olayın meydana geldiği yere giderken 'Mersin' diye mahalle, semt veya mevki adı geçti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum. Olay tarihinde kullandığım telefon hattı benim üzerime kayıtlı değildi. Kimin adına kayıtlı olduğunu da hatırlamıyorum. Şüphelilerin hangi numaralardan beni aradıklarını da hatırlamam mümkün değil. Ama önceki ifademde beni kimlerin aradığını söylemiştim. Şüphelilerin telefon numaraları belli.