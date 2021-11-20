CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler!

'DAVA AÇILMASINI İSTİYORUM'

Son olayın meydana geldiği yere giderken 'Mersin' diye mahalle, semt veya mevki adı geçti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum. Olay tarihinde kullandığım telefon hattı benim üzerime kayıtlı değildi. Kimin adına kayıtlı olduğunu da hatırlamıyorum. Şüphelilerin hangi numaralardan beni aradıklarını da hatırlamam mümkün değil. Ama önceki ifademde beni kimlerin aradığını söylemiştim. Şüphelilerin telefon numaraları belli.