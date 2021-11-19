Ankara'da rüşvetçi icra memurlarına baskın! Çok sayıda gözaltı...

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Ankara İcra Müdürlüklerinde görevli icra memurlarının haciz işlemlerinde rüşvet aldığı ve yediemin deposu işletmeleri ile anlaştıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu icra memurlarında aralarında bulunduğu 33 kişiyi tespit etti.
Sabah'ın haberine göre, icra memurlarının bazı yediemin deposu işletmeleri ile anlaştığını belirledi. Haciz işlemleri sırasında muhafaza altına alınan eşyaları anlaşmalı oldukları yediemin depolarına yollandıkları ortaya çıktı.