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    • Güncel
    • 20.11.2021 09:47
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    • 20.11.2021 09:48
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    SON DAKİKA! Meteorolojiden çok sayıda il için kar uyarısı! (20 Kasım Cumartesi hava durumu)

    Son dakika hava durumu.... Meteorolojiden 20 Kasım Cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Buna göre, sıcaklıklar 4 dereceye kadar azalırken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerden kar yağışı etkili olacak. Ayrıca doğu Karadeniz ve Akdeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. İşte 20 Kasım Cumartesi hava durumu...

    Meteorolojiden çok sayıda il için kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI

    İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; yarın öğle saatlerine kadar, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        MARMARA

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 8°C
        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MALATYA °C, 9°C
        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

        VAN °C, 10°C
        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Meteorolojiden çok sayıda il için kar uyarısı! (20 Kasım Cumartesi hava durumu)
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