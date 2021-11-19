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    • Güncel
    • 19.11.2021 10:29
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    • 19.11.2021 10:49
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    SON DAKİKA! Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı! Kadın astsubaylar da sahada

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Operasyona kadın subaylar da katıldı.

    PKK’ya karşı dev operasyon! 1060 personel katılıyor
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    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama
    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli'de "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.



        Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.



        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        PKK’ya karşı dev operasyon! 1060 personel katılıyor
        Haberler Güncel SON DAKİKA! Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı! Kadın astsubaylar da sahada
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