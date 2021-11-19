SON DAKİKA: AK Parti ve MHP yeni anayasa konusunda anlaştı! Yüzde 50+1 devam AYM'ye bireysel başvuruda revize

Özellikle son günlerde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli olan 50+1 barajında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Yeni anayasada, darbe dönemlerinden sonra hazırlanan anayasalarda mevcudiyeti hep korunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile önemli değişiklik öngörülüyor. YÖK'ün kaldırılması yerine daha sivil bir üst kurul kurulması gündemde.