SON DAKİKA: AK Parti ve MHP yeni anayasa konusunda anlaştı! Yüzde 50+1 devam AYM'ye bireysel başvuruda revize

AK Parti ve MHP önümüzdeki günlerde sivil, demokratik anayasa ile ilgili çalışmalarına hız verecek. Meclis'in gündemi bütçe görüşmelerinin Aralık ayında tamamlanmasının ardından sivil anayasa olacak.
Sabah'ın haberine göre; MHP daha önce hazırladığı 100 maddeden oluşan yeni anayasa önerisini kamuoyu ile paylaşmıştı. Önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP kurmayları yeni anayasa üzerinde birlikte çalışacak.
Cumhur İttifakı yeni anayasa ile mevcut anayasanın ruhuna işlemiş olan vesayeti ortadan kaldırmak istiyor.