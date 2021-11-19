Erzurum'da deprem son dakika! Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu.
Erzurum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinin Topçu mahallesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen Erzurum depremi, Ağrı ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
AFAD tarafından Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
"BAZI BİNALARDA YIKIM VAR"
Erzurum Blediye Başkanı Mehmet Sekmen bazı tek karlı evlerin duvarlarının yıkıldığını bildirdi.
DEPREM SONRASI HEYELAN!
5.1 büyüklüğündeki deprem toprak kaymalarına neden oldu.
ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Erzurum Valisi Okay Memiş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Olumsuz bir durum beklemiyoruz. Panik olmasın vatandaşlarımız. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarmamız ve polisimiz vatandaşlarımızla beraber. İhbar aldığımız birkaç tane köy var. O köylere yönelik olarak jandarmamız ulaşmak üzere. Köyde bir heyelan var. Can kaybına ilişkin herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız lütfen endişe etmesinler." ifadelerini kullandı.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"DUVARLAR YIKILMIŞ"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİKVE İKLİM BAKANI KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." İfadelerine yer verdi.
EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ!
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.
SON DEPREMLER
2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01)
2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.11.19 12:17:42 36.2803 33.7102 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.11.19 11:54:30 36.5820 36.3415 18.1 -.- 1.3 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2021.11.19 11:44:08 37.1967 37.1732 0.0 -.- 1.4 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.19 11:28:15 39.9182 28.8377 0.0 -.- 1.8 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.11.19 10:23:34 40.9925 28.7988 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel
2021.11.19 10:15:21 35.1610 25.2667 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.19 08:40:21 38.1283 27.2082 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 08:17:19 40.0288 27.4077 8.6 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel