Erzurum'da deprem son dakika! Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu?

"BAZI BİNALARDA YIKIM VAR"

Erzurum Blediye Başkanı Mehmet Sekmen bazı tek karlı evlerin duvarlarının yıkıldığını bildirdi.

DEPREM SONRASI HEYELAN!

5.1 büyüklüğündeki deprem toprak kaymalarına neden oldu.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Olumsuz bir durum beklemiyoruz. Panik olmasın vatandaşlarımız. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarmamız ve polisimiz vatandaşlarımızla beraber. İhbar aldığımız birkaç tane köy var. O köylere yönelik olarak jandarmamız ulaşmak üzere. Köyde bir heyelan var. Can kaybına ilişkin herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız lütfen endişe etmesinler." ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"DUVARLAR YIKILMIŞ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİKVE İKLİM BAKANI KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." İfadelerine yer verdi.

EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ!

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

SON DEPREMLER

2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01)

2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel